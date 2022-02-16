Samanyolu Haber /Gündem / Aysel Tuğluk'un avukatlarından açıklama /16 Şubat 2022 23:48

Aysel Tuğluk'un avukatlarından açıklama

Aysel Tuğluk için Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporla ilgili avukatlar açıklama yayımladı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre hasta tutuklu Aysel Tuğluk için Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporla ilgili avukatlar açıklama yayımladı.

Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda özetle, Tuğluk için "Hafif bilişsel bozukluklar tespit edildi" dedi, ancak hasta tutuklu Tuğluk'un cezaevinde kalıp kalamayacağına dair bir görüş belirtmedi.

Aysel Tuğluk'un avukatları da yayımladığı açıklamada, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun tam tersi yönünde vermiş olduğu rapor sebebiyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirtti, Tuğluk'un cezaevi koşullarında tedavi olanağı olmadığının bilinmesine rağmen tahliye edilmediğini aktardı.

Avukatlar, ATK'nin Aysel Tuğluk raporunun, tutukluların tanıklıklarını içermediği için tek yanlı ve bilimsellikten uzak olduğunu belirtti.

Avukatlar, aldıkları bağımsız uzman mütalaası doğrultusunda Savcılık aracılığıyla Adli Tıp Üst Kurulu’na yapmış oldukları itirazların bugüne kadar yanıtlanmamış olduğuna, olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmediğine bu sebepler sürecin henüz tüketilmemiş olduğuna dikkat çekti.
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