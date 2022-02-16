Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Sovyetler Birliği marşı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Reuters haber ajansının, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinden yaptığı naklen yayın sırasında Sovyetler Birliği marşı duyuldu. Reuters haber ajansının, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinden yaptığı naklen yayın sırasında Sovyetler Birliği marşı duyuldu.





The Sun ve Daily Mirror gazeteleri dün ABD istihbarat verilerine atıfta bulunarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 16 Şubat saat 03:00’te başlayacağı iddiasında bulunmuştu. Washington ve Brüksel son aylarda Moskova’yı Ukrayna’yı işgal etmeye hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Moskova askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını belirterek iddiaları reddediyor.





Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ‘Rusya saldırganlığı’ ile ilgili iddiaların Rusya sınırlarındaki yabancı asker sayısının artırmak için kullanıldığını belirtiyor. Kremlin ayrıca işgalin tarihi ve saatiyle ilgili iddialara ironik bir dille yaklaşmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Ukraynalıların bu saatte alarm kurmasını’ söylemişti.









İngiliz basınının dün Ukrayna’nın Rusya tarafından bugün işgal edileceği iddiasını (yerel saatle 3:00) ortaya atmasının ardından, Reuters’ın YouTube’da başlattığı ‘Rusya-Ukrayna krizinin arka planında Kiev’deki Maydan’ın görünümü’ başlıklı naklen yayını sırasında Sovyetler Birliği marşı duyuldu.Yayının altındaki açıklamada, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki güçlerini çekeceğini, ancak Batı’nın buna dair bir işaret görmediği ileri sürüldü. Yayında zaman zaman da müzik seslerinin yanı sıra televizyon sesi gibi sesler duyuldu.