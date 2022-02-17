Samanyolu Haber /Dünya / Rusya cephesinden Ukrayna şartı /17 Şubat 2022 00:01

Rusya cephesinden Ukrayna şartı

Ukrayna üzerinden devam eden NATO-Rusya gerilimiyle ilgili olarak bir açıklama yapan Rusya’nın askeri güvenlik konularındaki müzakerecisi Konstantin Gavrilov," NATO’nun, Ukrayna’yı ittifaka kabul etmeyeceğini resmen açıklamasını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya’nın askeri güvenlik konularındaki müzakerecisi Konstantin Gavrilov," NATO’nun, Ukrayna’yı ittifaka kabul etmeyeceğini resmen açıklamasını bekleyeceğiz" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi devam ediyor. Son olarak, Rusya’nın askeri güvenlik konularındaki müzakerecisi Konstantin Gavrilov, NATO’nun Ukrayna’yı üye olarak kabul etmeyeceğini resmen belirtmesinde ısrarcı olacaklarını söyledi.

Rus müzakereci, Ukrayna’nın da kendisini resmen tarafsız ülke ilan etmesini bekleyeceklerini kaydetti.

KREMLIN ÇAĞRIDA BULUNDU

Kremlin, Biden'ın Rus vatandaşlarına doğrudan çağrısını memnuniyetle karşıladı, ancak Ukrayna halkını birbirlerine ateş etmeyi bırakmaya çağırmasının daha da iyi olacağını açıkladı.

Moskova, doğu Ukrayna'daki çatışmayı bir iç savaş olarak görüyor ancak Ukrayna ve Batı ülkeleri, Rusya'nın ayrılıkçılara kendi kara kuvvetleriyle yardım ettiğini dile getirirken, Moskova bu iddiaları reddediyor.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada "Bize karşı tekrarlanan tehditlerden bıktık" ifadeleri kullanılırken, Doğu Ukrayna'daki bölgelerin tanınmasının Minsk mutabakatına uygun olmadığı kaydedildi.

Kremlin ayrıca NATO'nun Rus birliklerinin geri çekildiğine dair kanıt olmadığını söylemesinin yanlış olduğunu açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus askerlerin ve tankların her zaman hareket halinde olduğunu söyleyerek, Moskova'yı birliklerini geri çektiğini kanıtlamaya çağırmıştı.

KIRIM'DAKİ TEÇHİZATLARIN BİR KISMI ÇIKARILACAK

Öte yandan Interfax'ın haberine göre; Rusya tatbikatların ardından 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da bulunan askeri teçhizatlardan bir kısmını daha çıkarmaya hazırlandığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün erken saatlerde tatbikatların ardından tank ve diğer askeri araçların Kırım'dan çıkarıldığı bir video paylaşmış ve bazı birliklerin de üslerine döneceğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya cephesinden Ukrayna şartı Sonraki Haber >>

Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…

Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:50:16