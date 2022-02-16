Samanyolu Haber /Gündem / Cemevleriyle ilgili yeni karar açıklandı /16 Şubat 2022 21:33

Cemevleriyle ilgili yeni karar açıklandı

Cemevleri yöneticilerinin yüksek gelen elektrik faturalarını ödemeyeceklerini açıklamasının ardından kabine toplantısında yeni bir karar alındığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, dernek, vakıf, cemevleri dahil sivil toplum örgütlerinin elektrik aboneliklerinin "ticarethane" statüsünden "konut" statüsüne dönüştürüleceğini açıkladı.

Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dahil, ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir" dedi.

Elektrik bedeline yönelik fahiş zamların ardından, pek çok cemevi gelen binlerce liralık faturaları paylaşıp, "Camiler tek kuruş ödemezken 'ticarethane' statüsünde görülen dergahımıza fahiş faturalar" geliyor paylaşımları yapmıştı. Faturaları ödemeyeceklerini belirten Alevi örgütleri, cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmasını istiyor.
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