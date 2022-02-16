Erdoğan'dan doğalgaz açıklamsı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği verileceğini açıkladı.



Erdoğan, "Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır" dedi.



Bu destek için başvuruların 81 ilde cuma günü başlayacağını duyuran Erdoğan, elektrik desteğinde de halen 2,1 milyon hane olan kapsamını 4 milyon haneye çıkartacaklarını açıkladı.