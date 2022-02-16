Samanyolu Haber /Medya / Okan Bayülgen'den Diriliş Ertuğrul açıklaması /16 Şubat 2022 21:24

Okan Bayülgen'den Diriliş Ertuğrul açıklaması

Altın Kelebek ödül töreni sonrasında Diriliş Ertuğrul dizisi ekibiyle arasındaki gerginliği hatırlatan Okan Bayülgen, Çukur dizisi üzerinden Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili bir gönderme yaptı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Haber Global ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü adlı programının son bölümüne ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, Burak Hakkı, Eda Baba, Hera ve Onur Büyüktopçu gibi isimler konuk oldu. Programın Cengiz Bozkurt ve Hera ile birlikte geçen kısmında program sunucusu Okan Bayülgen, Çukur dizisi üzerinden Diriliş Ertuğrul’a imalı bir gönderme yaptı.

Üçlü arasında geçen sohbette dizilerin şarkıları gündem ettiği konuşulurken şarkıcı Hera'nın "Mesela Çukur diye bir dizi vardı mesela o dizide rap yapılıyordu, rap şarkıları vardı. Bence dizilerin bence katkısı oluyor" sözlerine Bayülgen "Ben o diziyi hiç izlemedim" diye karşılık verdi.

"ŞU DİZİYİ İZLEMEDİĞİM ZAMAN 2,5 YILIMA MAL OLMUŞTU"

Bayülgen, Çukur dizisini izlemediğini söyledikten "Ama bunu söylememem lazım. Daha önce şu diziyi izlemedim dediğim zaman 2,5 yılıma mal olmuştu" dedi. Bayülgen'in bu çıkışı ardından stüdyodakiler ise kahkahalarla karşılık verdi. Yaptığı göndermenin ardından "İzlemeyi çok isterdim, ama bitti galiba o dizi" diyen Okan Bayülgen'e, programın konuklarından Cengiz Bozkurt "Bitti bitti, rahat konuşabilirsin" şakasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

2016 yılında gerçekleşen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Dizisi" ödülünü kazanan Diriliş Ertuğrul ekibi teşekkür konuşması yapmadan sahneden indirilmişti. Dizinin oyuncularından Cavit Çetin Güner, olayın ardından kazandıkları ödülü yere attığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak "pabucum daha değerli" yazmıştı.


"BAYÜLGEN'İN KENDİ AYIBIDIR"

Dizinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ ise konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söylemişti:

"Diriliş Ertuğrul dizisinin yayınlandığı üç sezon ve 65 haftadır tüm reyting gruplarında birinci olduğunu ve rekor kırdığını dile getiren Bozdağ, "Türkiye ile birlikte 30'dan fazla ülkede yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisi bileğinin hakkıyla ve değerli izleyicilerimizin oylarıyla haklı bir ödül daha aldı. Ödül töreni sırasında 'Diriliş Ertuğrul' dizisi yapımcısı ve senaristi olarak bizlere ödül veren izleyicilerimizi selamlama ve teşekkür konuşması yapmam engellenmiştir. Bizlerin bu hakkımızı kullanmamızın engellenmesini manidar buluyorum. Bu engellenmenin haklı başarımız ve izleyicilerimize yapılan bir nezaketsizlik olduğuna inanarak ödül törenini protesto ederek 'Diriliş Ertuğrul' dizisi yapımcı ve senaristi olarak haklı olarak aldığımız ödülü kuliste iade ettim.”

“Ayrıca programın sunucusu Okan Bayülgen'in özür yerine Türkiye ve dünyada bu kadar ilgi gören ve izleyicilerimizin takdirini kazanan dizimizi 'hiç izlemediğini söyleyerek alaycı bir konuşma yapması ve 'bundan sonra izleyeceğini belirtmesini de nezaketten uzak bir davranış olarak değerlendiriyorum. Bütün dünyanın farkında olduğu ve konuştuğu bir dizinin yeni farkına varması Bayülgen'in kendi ayıbıdır. Mümkünse dizimizi izlemesin, kendisinin dizimizden alacağı hiçbir kıymet değeri olamayacağını, konuşması bizlere göstermiştir."
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