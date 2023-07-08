Samanyolu Haber /Gündem / Ailesiyle Türkiye’ye tatile gelen İngiliz’e şok: Apar topar sınır dışı edildi /08 Temmuz 2023 18:05

Ailesiyle Türkiye’ye tatile gelen İngiliz’e şok: Apar topar sınır dışı edildi

İngiltere’den Fethiye’ye tatile gelen Daniel Burke ve ailesi, Dalaman Havalimanı’nda bir anda silahlı polisler tarafından etrafları kuşatılınca büyük korku yaşadı. Türkiye’den sınır dışı edilen Burke, olayın nedenini internetten yaptığı araştırmayla öğrendi.

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Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre ailesiyle İngiltere'den Türkiye'ye tatile gelen bir adam, Suriye'de terör örgütü saflarında savaşan bir başka İngiliz'le aynı isme sahip olması nedeniyle havalimanında apar topar yakalanarak sınır dışı edildi.

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre, 36 yaşındaki Daniel Burke, sevgilisi ve biri 15 aylık olan üç çocuğuyla beraber tatil yapmak için Newcastle'dan Fethiye'ye uçtu. Dalaman Havalimanı'nda bir anda silahlı polisler tarafından kuşatılan Burke ve ailesi büyük korku yaşadı.

Bir odaya götürülen ve “Suriye'yle bağlantıları” hakkında sorgulanan İngiliz, olayla ilgili basına yaptığı açıklamada, “En son ne zaman Suriye'ye gittiğimi soruyorlardı. Silahları vardı. Çocuklarım da odadaydı ve çok korkmuşlardı. Büyük kızım ağlıyordu” dedi.

Türk yetkililerin pasaportunu iptal ettiğini ve İngiltere'ye geri dönmek zorunda kaldığını anlatan Burke, olayın nedenini kızının internette yaptığı araştırmayla anlayabilmiş.

Kızı, araştırmada Daniel Burke isimli bir başka İngiliz'in 2017'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG saflarında savaşmak için bu ülkeye gittiğini öğrendi. Yine 36 yaşında olan Manchesterlı Burke, Suriye'de iki sene kaldıktan sonra İngiltere'ye dönünce “terör faaliyeti” suçlamasıyla 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalmıştı.

Fotokopi şirketinde çalışan Newcastlelı Daniel Burke, adaşı için “Türkiye güçleriyle savaştığı için ismin listedeydi. Hiç benzemiyoruz ve doğum tarihlerimiz de farklı. Kaç tane Daniel Burke var bilmiyorum ama bunun başkasının başına gelmesini istemem” dedi.

Burke, İngiliz yetkililerin de Türk göç makamlarının kararlarına karışamayacaklarını bildirdiğini ancak olay nedeniyle üzüntülerini ilettiklerini söyledi.
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