Samanyolu Haber /Gündem / AKP ve MHP oyları eriyor /12 Aralık 2021 10:51

AKP ve MHP oyları eriyor

Kılıçdaroğlu'nun önündeki son anket sonuçları dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre AK Parti ve MHP eriyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara erken seçim çağrısını dile getirip bunu meydanlara taşımaya başlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de yaptığı "erken seçime davet" mitingleri önümüzdeki aylarda da devam edeceği belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU'NIN ÖNÜNDEKİ SON ANKET SONUÇLARI
CHP yetkililerine göre iktidarın erken seçimden kaçma nedeni oylarındaki erime olduğu belirtiliyor. Gazete Duvar'da yer alan habere göre bir yetkili ismin saha çalışmaları ve anketler üzerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sundukları raporu anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun önündeki son anket sonuçlarına göre AK Parti'nin yüzde 33 olduğu CHP'nin yüzde 24.9 olduğu yer alıyor. CHP'nin ittifak kurduğu İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14 olarak Kılıçdaroğlu'nun önündeki ankette yer alırken HDP yüzde 12, MHP ise yüzde 6.6 ile baraj altı görünüyor

Cumhur İttifakı oylarında son seçimden bu yana 14 puan düşüşü gösteren tablonun seçim sürecinde daha da muhalefet lehine döneceği değerlendirmesi yapılıyor.
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