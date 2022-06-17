Akar'dan İsveç ve Finlandiya’ya çok ağır 'terör' suçlaması: 'NATO için de bir tehdit'

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







‘MİLLİ MENFAATLERİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ’



Gerek toplantı kapsamındaki oturumlarda gerekse ikili görüşmelerinde Türkiye’nin görüşlerini paylaştıklarını belirten Akar, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Toplantıda Türkiye’ye savunma sanayisi alanında uygulanan kısıtlamaları dile getirdiklerini aktaran Akar, “Bu kısıtlamaların NATO’ya da zarar verdiğini, bunun müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını belirttik. NATO’daki tüm sorumluluklarımızı 70 yıldır yerine getirdik, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte milli hak ve menfaatlerimizi de korumaya devam edeceğimizi açıkça ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.







‘TÜRKİYE AVRUPA’NIN TERÖRİZMLE ARASINDAKİ SON ENGEL’

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yönelik sürece ilişkin soru üzerine Akar, “Türkiye olarak NATO’nun güvenliğinin merkezinde, NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan aktif ve yapıcı bir üyesiyiz. Biz NATO’nun genişlemesini, hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlı ve önemli buluyoruz” diye konuştu.







NATO’nun kuruluş ilkeleri çerçevesinde gerçek müttefiklik ruhu ile hareket etmenin önemine işaret eden Akar, “NATO bir güvenlik örgütü. En büyük mücadele alanlarından birisi de terörizm. NATO’nun kuruluş ilkeleri, bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik için her türlü terör örgütü ile mücadeleyi gerektiriyor. Bu konuda iş birliği ve dayanışmayı şart koşuyor. NATO’nun geleneklerinde, temel dokümanlarında, çalışma esaslarında var olan bir husus bu. Birden fazla terör örgütü ile aynı anda mücadele eden tek NATO üyesi ülke, Türkiye. Diğer taraftan Avrupa ile terörizm arasındaki son engel. Biz Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele ederken vatandaşlarımızı, ülkemizi koruyor bununla birlikte teröristlerin Avrupa’ya sirayet etmesinin de önüne geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.