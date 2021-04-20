Akar'ı yalanlayan Subay Derneği yönetimi uçuruldu

104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiriye ilişkin tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) yönetiminin görevden alındığını açıkladı.







"Dernek yöneticilerinin beyanları ile 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları görülmüştür" denen açıklamada, söz konusu açıklamaların üzerine 8 Nisan'da mülkiye müfettişi ve dernekler denetçileri görevlendirildiği hatırlatıldı.





Açıklamada, derneğin yönetim kurulu başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ile yönetim kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.





MSB'NİN "BİLDİRİYİ KINADILAR" AÇIKLAMASINI YALANLAMIŞLARDI





Son olarak bildiriyle ilgili süren tartışmalar sırasında gündeme gelen dernek, Milli Savunma Bakanlığı'nın "TESUD ve TEMAD Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri bazı amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti" şeklindeki haberini yalanlamıştı.





Derneğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı’na davet edildikleri işaret edilerek, "Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır" denmişti.





Ayrıca bildiriye ilişkin soruşturma kapsamında metinde imzası olmayan Çalışkan'ın da evi aranmıştı.