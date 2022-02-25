Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıt fiyatı gece yarısı şahlanacak! Benzin, motorin, LPG'ye zam /25 Şubat 2022 11:23

Akaryakıt fiyatı gece yarısı şahlanacak! Benzin, motorin, LPG'ye zam

Rusya'nın tetiklediği dolar kuru ve Brent Petrol'ün yükselişi akaryakıt fiyatlarına zammı getirdi. Benzin fiyatlarına bu gece zam geliyor. Ardından motorin ve LPG fiyatları da zamlanacak.

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Dolar kuru ve Brent petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor.  Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı operasyon sonrasında hareketlenen dolar kuru aralık ayından sonra ilk kez 14 TL'yi aştı. Brent Petrol fiyatları ise 100 doları geçerek 8 yıl sonra tarihi rekorunu kırdı. 
BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM Hem dolar hem de petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yeni zammı gündeme getirdi. Yıl başından bu yana gelen zamlarla birlikte 16 TL'ye dayanan benzin fiyatları bu gece zamlanacak.
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bu gece benzine 1 TL 80 kuruş ila 1,61 TL arasında zam bekleniyor.
Zam beklentisi gerçekleşirse İstanbul’da benzinin litre fiyatı 15,14 liradan, 16,75 liraya; mazotun litre fiyatı ise 15,49 liradan, 16,99 liraya çıkacak. 
Ankara’da ise bir litre benzin 15,24 liradan, 16,85 liraya; bir litre mazot ise 15,6 liradan, 17,1 liraya çıkacak
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