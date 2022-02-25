Samanyolu Haber /Gündem / Nagehan Alçı'dan göçmen çıkışı: Bakalım itiraz edecekler mi? /25 Şubat 2022 11:19

Nagehan Alçı'dan göçmen çıkışı: Bakalım itiraz edecekler mi?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı "Suriyelilere nefret dilini kullananlar, bakalım Ukraynalı göçmenlere de aynı dili kullanacak mı?" diye sordu.

Nagehan Alçı'dan göçmen çıkışı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı hareket, tüm dünyada tartışılırken Türkiye’de de gündemin bir numaralı maddesi oldu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı’dan canlı yayında günün en dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında Alçı, “Suriyeli göçmenlere yönelik nefret dilini adeta bir alışkanlık haline getirenler, bakalım Ukraynalı göçmenler gelince de aynı şekilde itiraz edecekler mi?” diye sordu.

Alçı, sözlerine, “Bunun etnik kökenli bir itiraz olup olmadığı Ukraynalı göçmenler Türkiye’ye gelmeye başladığında görülecek. Ben orada fazla bir itiraz olacağı kanaatinde değilim” ifadeleri ile devam etti.
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