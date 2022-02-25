Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lıların skandal ihraç sebepleri: Fıkra desen fazla dramatik, dram desen fazla komik /25 Şubat 2022 11:05

KHK’lıların skandal ihraç sebepleri: Fıkra desen fazla dramatik, dram desen fazla komik

Geçtiğimiz günlerde, Gergerlioğlu’nun açıkladığı gizli belge KHK’lının nasıl bir soykırıma maruz kaldığını gözler önüne serdi. Gergerlioğlu’nun paylaşımına yorum yapan bir KHK’lı ise hala görevdeki eski eşi ve babası yüzünden kendisinin işten atıldığını söyledi.

KHK’lıların skandal ihraç sebepleri

 HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milli Savunma Bakanlığından eşleri yüzünden ihraç edilen 2 KHK’lı kadın ile ilgili gizli bir belgeyi 2 gün önce TBMM’de açıkladı.

Olayı soykırım olarak niteleyen Gergerlioğlu, “Belgeleri açıklıyorum! Dünya görsün! İşte soykırım böyle yapıldı! KHK ihraç nedeni: Eşinin ihraç olması! Gizli belgelerde OHAL hukuksuzluğu. Bütün bunların on binlercesi Türkiye’de yapıldı! Hangi anayasada eşten dolayı cezalandırma var?”

Gergerlioğlu’nun açıkladığı belge KHK’lıların hangi kriterlerle işlerinden atıldıklarını gözler önüne serdi.

Gergerlioğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerin altına KHK’lılar da kendi ihraç sebeplerin yazdı.

EŞİM VE BABAM YÜZÜNDEN İHRAÇ OLDUM
Hala devlet memuru olan eski eşi ve emekli babası yüzünden devlet memurluğundan atıldığını söyleyen ‘Adam Haklı’ adlı hesap kullanıcısı, “Benim ihraç nedenlerimden biri ‘Eşi 1998 yılında 1 gün gözaltına alınmış’ bir diğeri ‘Anne ve babası HADEP, DEHAP, HDP’ de faaliyet yürütmüş.’ İhraçtan önce ayrılmış olduğum eski eşim devlet memuru idi ve şu an hala devlet memuru (hak ettiği işinde çalışıp, hak ettiği maaşını alıyor). Babam ise emekli öğretmen ve (25 yıl çalışıp hak ettiği) emekli maaşından kirama destek oluyor. Fıkra desen fazla dramatik, dram desen fazla komik. Kaldı ki babam ve eski eşim “terörist” dahi olsa (tabi ki değiller) yine de bu benim ihraç sebebim olabilir mi?” diye sordu.
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