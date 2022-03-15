Akaryakıt zammını duyurmama kararı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) artık akaryakıta gelen zamları duyurmayacağını açıkladı. EPGİS, “Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir” açıklaması yaptı.



Sosyal medyada petrol fiyatlarının düşüşüne rağmen fiyatların aşağı indirilmemesine yönelik tepkilere ilişkin açıklama yapan sendika, “Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir” bilgisini paylaştı.