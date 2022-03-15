Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna yolcusu





Hayatın her alanında olduğu gibi kabinedeki görevler de bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar almak için yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi sürekli ve dinamik tutacak adımları attık.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz" açıklamasında bulundu.Sözlerine Kabine'de yaşanan görev değişikleri ile ilgili başlayan Erdoğan, "Kabine görevleri de bayrak yarışıdır. 8 değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Kabinesini sürekli ve dinamik tutacak adımları attık" dedi.Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin de konuşan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukrayna'ya giderek temaslarda bulunacağını bildirdi.Sözlerime 4 Mart'ta kabinemize katılan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye hoşgeldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin tarım ve gıda sektörünün önemini daha da arttırdığı dönemde Vahit hocamızın çiftçilerimizin, ormancıların vizyonunu geliştirecek faaliyetlere imza atacağına inanıyorum.Hayatın her alanında olduğu gibi Kabine'deki görevler de bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar almak için yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi sürekli ve dinamik tutacak adımları attık.Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek.