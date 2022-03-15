Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna yolcusu /15 Mart 2022 20:52

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna yolcusu

Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukrayna'ya giderek temaslarda bulunacağını açıkladı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz" açıklamasında bulundu.

Sözlerine Kabine'de yaşanan görev değişikleri ile ilgili başlayan Erdoğan, "Kabine görevleri de bayrak yarışıdır. 8 değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Kabinesini sürekli ve dinamik tutacak adımları attık" dedi.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin de konuşan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukrayna'ya giderek temaslarda bulunacağını bildirdi.

Cumhuriyet'te yer alan haber göre Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sözlerime 4 Mart'ta kabinemize katılan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye hoşgeldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin tarım ve gıda sektörünün önemini daha da arttırdığı dönemde Vahit hocamızın çiftçilerimizin, ormancıların vizyonunu geliştirecek faaliyetlere imza atacağına inanıyorum.

Hayatın her alanında olduğu gibi Kabine'deki görevler de bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar almak için yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi sürekli ve dinamik tutacak adımları attık.

Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek.

Hayatın her alanında olduğu gibi kabinedeki görevler de bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar almak için yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi sürekli ve dinamik tutacak adımları attık.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna yolcusu Sonraki Haber >>

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!

Damat Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:59:03