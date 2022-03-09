Akaryakıta yeni zam: Motorinin litresi 25 TL’yi geçecek

Rusya-Ukrayna savaşında alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getiriyor. Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya’da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne yapılan zam benzinden daha fazla oluyor.
MOTORİN 25 TL’Yİ AŞIYOR
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 22,24 TL’ye, İzmir’de 22,26 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25,17 TL’ye yükselecek.
ABD’NİN İTHALAT YASAĞI FİYATLARI ARTIRDI
ABD Başkanı Joe Biden, dün açıkladığı kararla, Rusya’dan petrol, doğalgaz ve kömür ithalatını yasakladı. ABD’nin 2021’deki petrol ve petrol ürünleri ithalatında Rusya’nın payı yüzde 8 idi ve Rusya’dan günde ortalama 700 bin varil ham petrol ithal ediliyordu.
AVRUPALI ŞİRKETLER DE YASAKLADI
İngiltere Rusya’dan petrol alımını yasaklarken, kömür ve doğalgazı şimdilik yasak kapsamı dışında bıraktı. Rusya’ya bağımlılığı petrolde yüzde 25, doğalgazda yüzde 40 civarında olan Avrupa Birliği ülkeleri henüz enerji ürünlerini yasak kapsamına almasa da birçok Avrupalı şirket Rusya’dan ham petrol alımlarını sonlandırmaya ya da azaltmaya başladı.
Bu gelişmelerle birlikte ham petrol fiyatları hızla artarak 2008’de gördüğü 147 dolarlık rekor seviyeye yaklaştı.