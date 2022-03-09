Akaryakıta yeni zam: Motorinin litresi 25 TL’yi geçecek

Rusya-Ukrayna savaşında alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getiriyor. Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya’da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne yapılan zam benzinden daha fazla oluyor.





MOTORİN 25 TL’Yİ AŞIYOR

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 22,24 TL’ye, İzmir’de 22,26 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25,17 TL’ye yükselecek.



