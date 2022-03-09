Son seçim anketinde ilginç Kılıçdaroğlu detayı

Gezici Araştırma şirketi, Şubat ayı içerisinde yapılan son seçim anketi sonuçlarını paylaştı.





Yapılan anket çalışmasında katılımcılara "Bu pazar genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yönetildi. 17 partinin oy potansiyellerinin paylaşıldığı ankette; CHP ile AKP’nin arasındaki farkın azaldığı görüldü.









Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 5 puandan fazla fark attığı görülüyor.





Araştırmada, "Size göre ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözebilir?" sorusu da soruldu. Bu soruya verilen yanıtlara göre, CHP ile İYİ Parti’nin yer aldığı Millet İttifakı, AKP ile MHP’nin yer aldığı Cumhur İttifakı’nı 2,5 puan geçiyor.









Anketin, halkın kaygılarının ölçüldüğü bölümünde ise yurttaşların büyük çoğunluğu ülkenin geleceğinden kaygılı olduğunu ifade etti.









Anket sonuçları şöyle:





PARTİLERİN OY DAĞILIMI





AKP: Yüzde 30,4





CHP: Yüzde 28,2





İYİ PARTİ: Yüzde 11,3





HDP: Yüzde 10,1





MHP: Yüzde 9,2





DEVA: Yüzde 2,2





GELECEK: Yüzde 1,4





MEMLEKET: Yüzde 1,2





ZAFER: Yüzde 1,2





YRP: Yüzde 1





TDP: Yüzde 0,9





DP: Yüzde 0,9





SAADET: Yüzde 0,8





BBP: Yüzde 0,6





TİP: Yüzde 0,4





VATAN: Yüzde 0,1





DSP: Yüzde 0,1













CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ





"Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan kalsa kime oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi:





KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yüzde 52,6





TAYYİP ERDOĞAN: Yüzde 47,4













İTTİFAK ANKETİ





"Size göre ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözebilir?" sorusuna katılımcılar şu yanıtları verdi:





MİİLLET İTTİFAKI





Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 40,1





Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 51,6





CUMHUR İTTİFAKI





Kararsızlar dağıtılmadan: Yüzde 37,6





Kararsızlar dağıtıldığında: Yüzde 48,4





KARARSIZLAR: Yüzde 22,3









HALK, ÜLKENİN GELECEĞİNDEN KAYGILI





"Ülkenin geleceğinden kaygı duyuyor musunuz?" sorusuna katılımcılar şu yanıtı verdi:





Evet: Yüzde 69,2





Hayır: Yüzde 30,8