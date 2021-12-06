Akaryakıtla ilgili dev zam beklentisi

Akaryakıtta art arda gelen zamların ardından yapılan indirim vatandaşları bir nebze rahatlatsa da yeniden zam geleceği iddia edildi.







Ekonomist Oğuz Demir twitter hesabından yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

YARIN GECEDEN İTİBAREN





Ekonomist Oğuz Demir motorin fiyatlarına yarın geceden itibaren 70-85 Kuruşluk bir zam geleceğini belirterek, “Motorinde hani 1 TL’lik zamdan sonra Aralık başında 44 kuruşluk bir indirim gelmişti ya.. Yarın gece itibariyle geçerli olacak şekilde motorine 70-85 kuruş arası zam geldiğinde bir hafta sonra fiyat o 1 TL’lik zamdan sonraki seviyeyi de geçmiş olacak. Çin modeli miydi?” ifadelerini kullandı.