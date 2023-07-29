LİMAK'ın Akbelen talanına direniş sürüyor: Biber gazlı ve TOMA'lı müdahale!

20 YURTTAŞ GÖZALTINA ALINDI





NÖBET ALANINA GİRİŞLER AÇILDI

Öte yandan nöbet alanına girişleri kapatan polis ekipleri alana girişleri kontrollü şekilde açmaya başladı.







'Bir kadın kafa travması geçirdi' iddiası





Akbelen Ormanı'ndaki ağaç katliamını durdurmak isteyen bir yaşam savunucusu, jandarmanın itmesiyle kafasını jandarma aracına çarptı. Kadının kafa travması geçirdiği iddia edildi.







Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı’nda maden sahasını genişletmek için başlatılan ağaç katliamına karşı başlayan direniş 6'ncı gününde.



Sabah saatlerinde direniş bölgesini ablukaya alan jandarma ve polis, yaşam savunucularına çok sert müdahalede bulundu.



Müdahale sonrası ağaç katliamını durdurmak isteyen bir yaşam savunucusu ise, jandarmanın itmesiyle kafasını jandarma aracına çarptı.



Kadının kafa travması geçirdiği iddia edilirken, bölgedeki yaşam savunucularının yaşanan olay sonrası tepkileri kameraya yansıdı.



Milas-Ören yolun üzerinde Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin çalışanlarını taşıyan aracın önü yaşam savunucuları tarafından kesildi.Oturma eylemi yapan yurttaşlara polis ağır müdahalede bulundu.Aralarında Deniz Gümüşel, Şengül Yüksel, Songül Fular Erdem, Nilay Ormanlı Balpınar, Harun Cici, Deniz Mensa Ergenç, İlayda Kekeç Ilgaz, Pelin Nacin, Levent Büyük, Kemal Özberksoy, Alper Turaç, Esra Balbar, Kerem Gündoğdu,Orhun Sercinoğlu, Ahmet Atay, İsmail Hakkı Atal, Aslıhan Karaman, Leyla Bilgen'in bulunduğu yaklaşık 20 yaşam savunucusu gözaltına alındı.Biber gazının yanı sıra iki toma yurttaşlara müdahale etti.