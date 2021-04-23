Samanyolu Haber /Dünya / Akdeniz'de bir göçmen faciası daha: 100 ölü /23 Nisan 2021 09:28

Akdeniz'de bir göçmen faciası daha: 100 ölü

Göçmen facialarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Son haber yine Akdeniz'den geldi. Uluslararası Göç Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre 100 göçmen deniz kazasında hayatını kaybetti.

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Uluslararası Göç Örgütü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Akdeniz’de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz’den yapılan açıklamada da "Bugün saatler süren aramanın ardından en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus’un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazına tanık olmak zorunda kaldı. Söz konusu botun 130 kişi taşıdığı ve zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti" ifadeleri kullanıldı.

SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşmasının ardından olay yerinde en az 10 ceset tespit ettiği ve hayatta kalan kimseye rastlanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, enkazına ulaşılan bot dışında iki botun daha zor durumda olduğuna dair bilgi geldiği belirtilirken, bölgedeki arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir etkili bir devlet koordinasyonunun yokluğunda çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

STK'nin açıklamasında, 2021'in başından bu yana Akdeniz’in orta kesiminde 350'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.


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