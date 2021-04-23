Biden online zirvede Erdoğan'ın konuşmasını dinlemedi

ABD Başkanı Joe Biden’ın 26 ?Mart’ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği’ne (AB) gönderdiği davet üzerine Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ev sahipliğindeki sanal iklim zirvesi yapıldı.





ABD Başkanı Joe Biden, online zirvede yaptığı konuşmada, “Dünyadaki hiçbir ülke bu sorunu yalnız başına çözemez. Hep beraber harekete geçmeliyiz. Küresel ısınmayı sınırlandırmak için en önemli on yılın içindeyiz. Başka bir seçeneğimiz yok, bunu yapmalıyız” dedi.





TR724’de yer alan habere göre, liderler sunumlarını yaparken her birini dikkatle dinleyen Biden, Tayyip Erdoğan’ı dinlemedi. Biden’ın programdan ayrıldığı sırada Erdoğan’ın konuşma sırası geldi. Bu esnada Biden’ın koltuğuna Dışişleri Bakanı Antony Blinken oturdu. Biden salondan ayrıldıktan sonra, Meksika, Suudi Arabistan liderleri de konuşma yaptı. Toplantıda dikkat çeken bir diğer detay ise konuşma sırasında Erdoğan’a söz hakkı sondan ikinci sırada verildi.





Obama’dan sonra başkanlığa gelen Donald Trump döneminde ABD, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmiş, belirlenen hedefe de bağlı kalmamıştı. ABD, Biden ile Paris Anlaşması’na geri döndü.