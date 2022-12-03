AKP, başörtüsü teklifini imzaya açtı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifinin haftaya Meclis Başkanlığı’na sunulacağını açıkladı.







NTV’ye konuşan Zengin, ‘başörtüsüne anayasal güvence’ teklifini imzaya açtıklarını ve önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığına sunacaklarını söyledi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim’de başörtüsünü gündeme getirerek, “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti.





Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışından bir gün sonra CHP’li vekiller üç maddelik bir kanun teklifi vermişti.





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise ertesi gün düzenlemeyi anayasa düzeyine taşımaya çağırmıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’ndan “Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtı gelmişti.