Samanyolu Haber /Gündem / AKP borçlarını ödemedi; Ankara ve İstanbul belediyeleri haciz kıskacında /15 Nisan 2022 14:51

AKP borçlarını ödemedi; Ankara ve İstanbul belediyeleri haciz kıskacında

Son yerel seçimlerde CHP'nin aldığı İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinde haciz tehlikesi doğdu. Ne varki, haciz tehditine konu olan borçlar CHP'nin değil, AKP döneminin.

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Sözcü gazetesinin haberine göre, iki belediyenin metro borçlarının 25 gün içinde ödenmemesi halinde iki belediye icraya verilebilir.

AKP'li milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu bankalarla ilgili yeni torba yasa teklifiyle, AKP döneminden kalan metro borçları için İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine haciz yolu açılıyor.

İstanbul ve Ankara belediyelerinin 2019 seçimlerinin ardından AKP'den CHP'ye geçmesiyle, metro işletmeleri için Maliye'ye ödenen tutarlar bir anda artırılmış, metro bilet gelirlerinin yüzde 15'iyle sınırlı tutulan taksitler, genel bütçe gelirlerinden Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği oranlara yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı bu oranı bugüne kadar genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 5'i oranında uyguladı. Ancak Anayasa Mahkemesi, oran belirleme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesini Anayasa'ya aykırı görüp iptal etti. AKP'li milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda belirsizliği ortadan kaldırıp kesinti oranını ‘azami yüzde 5' şeklinde değiştiren maddenin de olduğu yasa teklifini TBMM'ye sundu.

Aynı yasa teklifine, 2019'dan önce Ulaştırma Bakanlığı'ndan devredilen ancak AKP'li belediyelerin ödemediği birikmiş metro borçlarının tahsilatını hızlandıran bir madde de konuldu. Bu maddeye göre, başta İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri olmak üzere metro devri yapılan tüm belediyelerden en geç 25 gün içinde AKP döneminden kalan tüm metro borçlarını ödemeleri istenecek. Ödemeyi yapamayan belediyelere haciz işlemi başlatılacak.
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