AKP’deki erime devam ediyor: Oy oranı yüzde 25’in altına düştü

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından Aralık ayında yapılan kamuoyu araştırmasında AKP’nin oy oranı yüzde 23,9’a geriledi. Araştırmada Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a açık ara önde oldukları tespit edildi.





Halk TV yazarı İsmail Saymaz, MetroPOLL araştırmanın yılın son anketindeki verilerini paylaştı.





Araştırmada bu pazar seçim olması halinde tercihin ne olacağı soruldu.. Kararsızlar dağıtılmadan önceki oranlar şöyle: AKP yüzde 23.9, CHP yüzde 20.3, İyi Parti yüzde 10.5, HDP yüzde 8.8, MHP yüzde 3.9, DEVA yüzde 1.9 Kararsızlar dağıtıldığında tablo şöyle şekilleniyor: AKP yüzde 26.2, CHP yüzde 21.4, İyi Parti yüzde 10.9, HDP yüzde 9.1, MHP yüzde 4.2, DEVA da yüzde 2.2 Bu durumda Cumhur İttifakı’nın toplam oyu 30.4’ü buluyor.



