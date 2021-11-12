AKP, EYT'lilere yine para bulamadı, düzenlemede geri adım attı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” açıklaması yaptı.







3600 GÖSTERGE VE ASGARİ ÜCRET





Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde, 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.”





CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, EMEKLİLİK YAŞINI İŞARET ETTİ





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da EYT’lilerle ilgili soru önergesine “Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz” cevabı vermişti. TBMM’deki 2022 bütçe görüşmelerinde HDP’li Garo Paylan’ın sorusunu cevaplayan Oktay, “Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz.” ifadelerine yer verdi.