Samanyolu Haber /Gündem / Rus medyası yazdı: Türk Büyükelçiliği pedofili suçlusunu cezaevine imam yaptırmak için seferber oldu /12 Kasım 2021 15:41

Rus medyası yazdı: Türk Büyükelçiliği pedofili suçlusunu cezaevine imam yaptırmak için seferber oldu

Erdoğan rejiminin camileri ve imamları kullanması Almanya’da ve Avusturya’da diplomatik krize yol açarken, benzer bir kriz Rusya’da yaşandı. Rus medyası, Moskova Büyükelçiliği’nin bir pedofili suçlusunu sırf siyasi görüşleri nedeniyle cezaevine imam yaptırma gayretlerine tepki gösterdi.

SHABER3.COM

BOLD MEDYA 

AKP iktidarı ile birlikte siyasetin camilere girmesi, imamların parti çalışanı gibi hareket etmesi uzun süredir kamuoyunda ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde büyük tepki topluyor. AKP, yurtdışında da Türk vatandaşlarını yönlendirmek için camileri parti teşkilatı ve imamları da bir parti çalışanı gibi kullanıyor.

15 Temmuz sonrası Almanya’da Hizmet hareketi mensuplarını fişlediği ortaya çıkan 6 imam hakkında soruşturma başlatıldı ve imamlar apar topar Türkiye’ye kaçırıldı. Diyanet’in “AKP’nin uzun kolu” gibi hareket etmesi Avusturya’da da rahatsızlık oluşturdu. Bazı imamlar sınır dışı edildi ve camiler kapatıldı. AKP’nin imamların toplum üzerindeki etkisinden faydalanma gayreti bu kez Rusya’da gündem oldu.

Rusya’da Regnum Haber Ajansı, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin bir hükümlüyü cezasını çektiği cezaevine sırf siyasi görüşlerinden dolayı imam yaptırma gayretine tepki gösterdi.

Haber ajansına göre, Moskova’daki Türk Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu’na bağlı Mordovya Cumhuriyeti’nin Zubovo-Polyansky Bölgesi’ndeki Sosnovka 7 numaralı hapishanesine bir hükümlüyü imam seçtirmek istiyor.

Türk Büyükelçiliği’nin imam seçtirmek istediği kişi ise 2009 yılında savunmasız bir çocuğa karşı işlediği pedofili (çocuk tacizcisi, tecavüzcüsü – sübyancı) suçundan dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Özdoğan.

CAMİYE MALİ YARDIM SÖZÜ
Cezaevinde bulunan mahkumlar ve aileleri ile iletişime geçen Türk Büyükelçiliği, Özdoğan’ın imam seçilmesi karşılığında cezaevindeki caminin yeniden inşası için mali destek sözü veriyor. Türk Büyükelçiliği bölgedeki yerel din adamları ile de görüşerek Özdoğan lehinde lobi yapıyor.

Haber ajansına göre Özdoğan’ı Moskova Büyükelçiliği adına imam yapma gayretlerini Rusya’daki Adalet Müşaviri Mehmet Yerlikaya ve Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran organize ediyor.

Bir pedofili suçlusunu cezaevine imam seçtirme gayretine tepki gösteren Regnum Haber Ajansı, “Sübyancı tecavüzcünün böyle kutsal ve Allah’ın hoşnut olduğu bir işi imam olarak yapmaya ahlaki bir hakkı yoktur. Çünkü imam, «örnek alınacak” anlamına gelir. Ve ahlaksız davranışlar sergileyen suçlu Özdoğan kesinlikle böyle değildir! “Allah, bozguncuları sevmez« (el-Maide suresi, 64).” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus medyası yazdı: Türk Büyükelçiliği pedofili suçlusunu... Sonraki Haber >>

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Doğu Perinçek yayını terk etti

Doğu Perinçek yayını terk etti

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

6 muhalefet partisine önemli çağrı

6 muhalefet partisine önemli çağrı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:26:56