Rus medyası yazdı: Türk Büyükelçiliği pedofili suçlusunu cezaevine imam yaptırmak için seferber oldu

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AKP iktidarı ile birlikte siyasetin camilere girmesi, imamların parti çalışanı gibi hareket etmesi uzun süredir kamuoyunda ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerde büyük tepki topluyor. AKP, yurtdışında da Türk vatandaşlarını yönlendirmek için camileri parti teşkilatı ve imamları da bir parti çalışanı gibi kullanıyor.





15 Temmuz sonrası Almanya’da Hizmet hareketi mensuplarını fişlediği ortaya çıkan 6 imam hakkında soruşturma başlatıldı ve imamlar apar topar Türkiye’ye kaçırıldı. Diyanet’in “AKP’nin uzun kolu” gibi hareket etmesi Avusturya’da da rahatsızlık oluşturdu. Bazı imamlar sınır dışı edildi ve camiler kapatıldı. AKP’nin imamların toplum üzerindeki etkisinden faydalanma gayreti bu kez Rusya’da gündem oldu.





Rusya’da Regnum Haber Ajansı, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin bir hükümlüyü cezasını çektiği cezaevine sırf siyasi görüşlerinden dolayı imam yaptırma gayretine tepki gösterdi.





Haber ajansına göre, Moskova’daki Türk Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu’na bağlı Mordovya Cumhuriyeti’nin Zubovo-Polyansky Bölgesi’ndeki Sosnovka 7 numaralı hapishanesine bir hükümlüyü imam seçtirmek istiyor.





Türk Büyükelçiliği’nin imam seçtirmek istediği kişi ise 2009 yılında savunmasız bir çocuğa karşı işlediği pedofili (çocuk tacizcisi, tecavüzcüsü – sübyancı) suçundan dolayı 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Özdoğan.





CAMİYE MALİ YARDIM SÖZÜ

Cezaevinde bulunan mahkumlar ve aileleri ile iletişime geçen Türk Büyükelçiliği, Özdoğan’ın imam seçilmesi karşılığında cezaevindeki caminin yeniden inşası için mali destek sözü veriyor. Türk Büyükelçiliği bölgedeki yerel din adamları ile de görüşerek Özdoğan lehinde lobi yapıyor.





Haber ajansına göre Özdoğan’ı Moskova Büyükelçiliği adına imam yapma gayretlerini Rusya’daki Adalet Müşaviri Mehmet Yerlikaya ve Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran organize ediyor.





Bir pedofili suçlusunu cezaevine imam seçtirme gayretine tepki gösteren Regnum Haber Ajansı, “Sübyancı tecavüzcünün böyle kutsal ve Allah’ın hoşnut olduğu bir işi imam olarak yapmaya ahlaki bir hakkı yoktur. Çünkü imam, «örnek alınacak” anlamına gelir. Ve ahlaksız davranışlar sergileyen suçlu Özdoğan kesinlikle böyle değildir! “Allah, bozguncuları sevmez« (el-Maide suresi, 64).” ifadelerini kullandı.