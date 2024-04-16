AKP, genel seçimlerde de 1'inci parti olamıyor

Yerel seçim sonrası yeni anket: Bu pazar genel seçim olsa CHP birinci oluyor, AKP yüzde 30'un altında kalıyor - Resim: 1



Türkiye 31 Mart’ta Yerel Seçimler için sandık başına gitti.





Seçimde büyük bir atılım gerçekleştiren CHP, ülke genelinde 37.77 oy alarak birinci parti oldu. Aldığı büyükşehir ve il sayısını 35'e çıkardı.







İktidar partisi AKP ise 24 ili kazanarak ülke genelinde yüzde 35.49 oy aldı.







Yeniden Refah Partisi de seçimde büyük bir atak yaparak ülke genelinde % 6.19 oy alarak üçüncü parti konumuna yükseldi ve Yozgat ve Şanlıurfa’da belediye başkanlıklarını kazandı.







31 Mart’ta sonuçlar böyleyken, seçim sonrası olası genel seçimlerle ilgili bir anket geldi.







Türkiye Raporu, bu ay içinde yapılan anket sonuçlarını aboneleriyle paylaştı.







Araştırma sonuçlarına göre "Bu pazar milletvekili seçimi olsa" sorusuna, katılımcıların yüzde 35.2’si CHP dedi. AKP ise yüzde 30’un altına düşerek katılımcıların yüzde 29.8’inin desteğini alabildi.







İşte tüm sonuçlar:







CHP: Yüzde 35.2





AKP: Yüzde 29.8





DEM Parti: Yüzde 10.5





MHP: Yüzde 7.7





YRP: Yüzde 5.7







İYİ Parti: 4.0





Zafer Partisi: Yüzde 3.4





TİP: Yüzde 0.9