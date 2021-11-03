Samanyolu Haber /Politika / AKP gurup toplantısı iptal edildi /03 Kasım 2021 02:48

AKP gurup toplantısı iptal edildi

Yeni yasama yılında her çarşamba yapılan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu ve neredeyse tüm kanallardan canlı yayınlanan AKP Grup Toplantısı'nın iptal edildiği öğrenildi.

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Twitter kullanıcısı Mustafa Selanik'in paylaştığı ve TBMM resmi sitesinden alınan etkinlik takviminde, AKP Grup Toplantısı'nın yer almadığı görüldü.

İDDİALAR ÇEŞİTLİ

Kimi kaynaklar bu iptali uzun süredir hasta olduğu bilinen Erdoğan'In hastalığının nüksetmesine bağlarken bir diğğer iddia da Erdoğan'ın büyükelçilerle görüşeceği için grup toplantısı yapmayacağı yönünde.

İKLİM ZİRVESİNE GİDEMEMESİ VE SENDELEYEN GÖRÜNTÜLERİ

Sosyal medyada çeşitli spekülasyonların gündeme gelmesine, Erdoğan'ın 'hastalığı sebebi ile' Glaskow'daki iklim zirvesine katılmadığı iddiaları ile  29 Ekim tebriklerinin kabul töreninin ardından sendeleyerek yürüme görüntülerinin sebep olduğu düşünülüyor. Erdoğan'ın ülkeyi yönetemeyecek kadar hasta olduğu ise kamuoyunda genel kabul görmüş durumda. 

AKP'DEN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Erdoğan'ın ve AKP iktidarının adeta şov gösterisine dönüşen, tüm haber(!) kanalları dahil, havuz medyasının tamamı tarafından kesintisiz yayınlanmak zorunda olan AKP Grup Toplantısı'nın neden iptal edildiği ve/veya programa konulmadığı ile ilgili parti kaynakları tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.





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