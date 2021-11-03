AKP gurup toplantısı iptal edildi

Twitter kullanıcısı Mustafa Selanik'in paylaştığı ve TBMM resmi sitesinden alınan etkinlik takviminde, AKP Grup Toplantısı'nın yer almadığı görüldü.





İDDİALAR ÇEŞİTLİ





Kimi kaynaklar bu iptali uzun süredir hasta olduğu bilinen Erdoğan'In hastalığının nüksetmesine bağlarken bir diğğer iddia da Erdoğan'ın büyükelçilerle görüşeceği için grup toplantısı yapmayacağı yönünde.





İKLİM ZİRVESİNE GİDEMEMESİ VE SENDELEYEN GÖRÜNTÜLERİ





Sosyal medyada çeşitli spekülasyonların gündeme gelmesine, Erdoğan'ın 'hastalığı sebebi ile' Glaskow'daki iklim zirvesine katılmadığı iddiaları ile 29 Ekim tebriklerinin kabul töreninin ardından sendeleyerek yürüme görüntülerinin sebep olduğu düşünülüyor. Erdoğan'ın ülkeyi yönetemeyecek kadar hasta olduğu ise kamuoyunda genel kabul görmüş durumda.







AKP'DEN RESMİ AÇIKLAMA YOK





Erdoğan'ın ve AKP iktidarının adeta şov gösterisine dönüşen, tüm haber(!) kanalları dahil, havuz medyasının tamamı tarafından kesintisiz yayınlanmak zorunda olan AKP Grup Toplantısı'nın neden iptal edildiği ve/veya programa konulmadığı ile ilgili parti kaynakları tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.



















