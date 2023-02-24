AKP, hacılara oy kullandırmanın yolunu bulmuş

‘Cumhur ittifakı’ partileri, seçimlerin 18 Haziran’da olması durumunda hac için Suudi Arabistan’da olacak 70 bin kişinin oy kullanabilmesi için eski bir uygulamayı gündeme getirdi. Geçmişte yurt dışına çalışmaya giden işçiler için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ürettiği ara formül bir daha kullanılabilir.





Formül uygulanırsa hacılar bulundukları ülkede oy kullanabilecek.





Normal tarihi 18 Haziran olan seçimin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda 14 Mayıs’a çekilmesi planlanıyordu. Ama 6 Şubat’ta meydana gelen depremler, farklı tartışmalar başlattı. Muhalefet, seçimlerin 18 Haziran’da yapılması gerektiğini savunurken, eski TBMM başkanı AKP’li Bülent Arınç’ın seçimin ertelenmesine dair çıkışı yeni bir gündem yaratmıştı.





Konuyu netleştirmeyen iktidar topu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) atarken, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya göre seçim tarihinin 18 Haziran sonrasına ötelenme ihtimalinin olmadığını bizzat AKP’nin en yetkili isimleri söylüyor.





Muhalefetteyse hala, “AKP kendisini seçim istiyor gösterip ‘Ne yapalım, YSK öteledi’ diyebilir” kaygısı sürüyor. Kulislerde, “YSK’ya ne yapıp edin bu işi halledin” talimatının verildiğine dair iddialar da var.









Deprem bölgelerinde seçmen askı listeleri ile seçmen kütükleri açısından sorunun nasıl çözüleceğine yönelik adımlar henüz belli değil.





Hacı adayları için formül

Hacı adaylarının durumu, ‘cumhur ittifakı’ partilerinin bir diğer sorunu çünkü seçim 18 Haziran’da yapılırsa hacılar oy kullanmayacak.





Sarıkaya, bu yüzden ‘cumhur ittifakı’nın 70 bine yakın hacı adayının oy kullanabilmesi için çözüm aradığını ve bunun için geçmişte uygulanan formülün deneneceğini yazdı. Bunda geçmişte yurt dışında çalışmak zorunda olan işçiler için YSK’nın uyguladığı formül kullanılabilir.





YSK, yurt dışında yerleşik olmamakla birlikte bu işçilerin seçim takvimi boyunca gittikleri ülkede kalacağını öngörerek, onları yurt dışı seçmen kabul etmiş ve giderken gümrük kapılarında oy kullanmalarına fırsat tanımıştı.





Muhalefetin nabzı yoklanmış

Buna göre hacılar için de YSK’nın bir genelge yayımlayarak, yurt dışı seçmen yazılmalarının önünün açılıp açılamayacağı tartışılıyor. Konu hakkında YSK’daki muhalefet temsilcilerinin de nabzı yoklanmış.





Muhalefet temsilcilerinin bu konuda henüz karar almadığını kaydeden Sarıkaya, “Kategorik ret içinde olmadıklarını dünkü sohbetlerimde de gördüm” diye yazdı.