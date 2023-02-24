Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarih de verdi: Savaş kapıda /24 Şubat 2023 12:21

İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarih de verdi: Savaş kapıda

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 2030 yılına kadar savaşın İngiltere'ye kadar geleceğini iddia ederek, "İster soğuk ister sıcak savaş olsun, bu on yılın sonunda çatışma kapıda, savaş kapıda" dedi.

SHABER3.COM

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ben Wallace, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle dünyanın "kesinlikle daha tehlikeli, daha istikrarsız ve daha güvensiz" olduğunu söyledi.

Wallace, 2030 yılına kadar savaşın İngiltere'ye geleceğini ve İngiltere'nin "hazır ve donanımlı" olması gerektiği konusunda uyardı.

The Sun'a yaptığı açıklamada hükümetin "yaklaşan tehlikenin farkına varması ve buna hazırlıklı olması" gerektiğini dile getiren Wallace, "İster soğuk ister sıcak savaş olsun, bu on yılın sonunda çatışma kapıda, savaş kapıda. Sadece caydırıcı olabilmek için hazırlıklı, donanımlı ve dost ve müttefiklerimizin yanında olmamız gerektiğinin farkına varmalıyız" dedi.

"RUSYA KENDİ ASKERLERİNİN DE HAYATINI HİÇE SAYDI"
Wallace,  "Dünya daha tehlikeli, daha endişeli ve daha güvensiz... Kamu harcamalarının daha büyük bir bölümünü savunmaya ayırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının devam edeceğini düşündüğünü söyleyen Wallace, "Bence Rusya, sadece Ukrayna halkının hayatını değil, kendi askerlerini de hiçe saymıştır. Burada 12 aydır oturuyoruz ve Başkan Putin'in bu feci yanlış hesaplaması ve saldırganlığı sonucunda 188 bin aslında şimdi daha fazla, Rus askeri öldü ya da yaralandı. Birisi çizgiyi aştığında ve kendi halkına bunu yapmanın, bir orduyu kıyma makinesi gibi çalıştırmanın normal olduğunu düşündüğünde, bence durmayacaktır" dedi.

"ŞOYGU BANA YALAN SÖYLEDİ"
Wallace, Ukrayna'nın işgalinden beş gün önce Moskova'ya gittiğini ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu  ile görüştüğünü belirterek, "İşgal etmeyeceklerini ve Ukrayna'nın savaşamayacağını söyledi. Biz, bir süreliğine değil, siz Rusya'yı yenene ve Ukraynalılar evlerine dönene kadar bu işin içindeyiz. İngiltere'nin Rusya'ya mesajı pes etmediğimiz ve bir yere gitmediğimizdir" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarih de verdi: Savaş kapıda Sonraki Haber >>

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Belediye Başkanı isyan etti: Vallahi yeter bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Belediye Başkanı isyan etti: Vallahi yeter bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?

Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Vahim iddia

Vahim iddia

Kanadalı şarkıcı, milli marşın sözlerini değiştirdi, tartışma büyüyor

Kanadalı şarkıcı, milli marşın sözlerini değiştirdi, tartışma büyüyor

Depremde ölen ailesi için kefen vermediler: İneklerin yem torbasına koyup gömdü

Depremde ölen ailesi için kefen vermediler: İneklerin yem torbasına koyup gömdü

Belediye Meclisi'nde büyük rezalet

Belediye Meclisi'nde büyük rezalet
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:00:23