Samanyolu Haber /Gündem / İşte AKP'deki toplantıda seçim için öne çıkan tarih /24 Şubat 2023 12:26

İşte AKP'deki toplantıda seçim için öne çıkan tarih

Seçim tarihiyle ilgili tartışmalar sürerken, AKP Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşulanlar kulislere yansıdı.

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18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.

Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü.

Muhalefet seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini vurgularken, iktidar partisi tarafından konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.

Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen seçim toplantısında konuşulanlar ise kulislere yansıdı.

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, düzenlenen teknik toplantıda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) izleyeceği yol değerlendirilirken, deprem bölgelerinde nasıl oy kullanılacağı masaya yatırıldı.

Haberde, depremden önce planlandığı gibi seçimin 14 Mayıs'ta yapılması görüşünün hakim olduğu aktarıldı, hazırlıklar da buna göre yapıldığı belirtildi.
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