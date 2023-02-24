Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN International’dan Becky Anderson'ın konuğu oldu; 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle 20 Şubat'ta Hatay'da gerçekleşen 6,4 ve 5,8’lik sarsıntılar ve yaklaşan seçimler hakkında konuştu.







‘Depremlerden sağ kurtulan pek çok insanın benzer bir depremin yeniden olacağı korkusuyla yaşadığını’ hatırlatan Anderson, İbrahim Kalın’a "Bu insanlar nerede yaşayacak? Bu konudaki kısa ve uzun vadeli planlar nedir?" sorularını yöneltti.





"Daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Çok sayıda yıkıcı deprem oldu. 7 bine yakın artçı gördük" diyen Kalın, "Tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Yeni şehirlerimizi bilimsel kriterlere göre inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.





'YENİ BİR EYLEM PLANI VE MÜDAHALE MEKANİZMASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Depremlerin ardından aralarında Katar, Rusya, Çin, Pakistan, Almanya ve NATO’nun da olduğu ülke ve kurumlardan gelen destek ve yardımları hatırlatan Kalın, "Dairelerle dolu 100 binden fazla bina ya yıkıldı ya da hasar aldı. Hepsi tahliye edilecek ya da yıkılacak. Tüm önlemleri alıyoruz. Hali hazırda afet bölgesinde 300 binden fazla çadır kurduk. Her gün on binlerce çadır, konteyner, prefabrik ev ve başka geçici konaklama sağlıyoruz" dedi.





Anderson, Kalın’a depremlerin ardından kamuoyunda 'depreme hazırlıksız yakalanıldığı' yönünde bir hoşnutsuzluk ve tepki olduğunu ve özellikle imar barışı konusunda eleştiriler olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, depreme yeterince hazırlıklı mıydı?" diye sordu.





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'deprem sonrası süreçte yapılan eleştirileri dikkate aldıklarını' kaydederek "Tabii ki her zaman daha iyisi yapılabilir. Buna şüphe yok. Endişelerini dile getirenler haklılar. Bunu oldukça ciddiye alıyoruz. Uzmanları, bilim insanlarını, sismologları, jeoteknisyenleri dinliyoruz. Yeni şehirlerimizi bilimsel kriterlere göre inşa edeceğiz. Buna şüphe yok" dedi.





'Sahada bir dizi lojistik sorun ile karşılaşıldığını' da kaydeden Kalın, hükümetin 'yeni bir eylem planı ve müdahale mekanizması üzerinde çalıştığını' açıkladı.





'2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILDI'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçimlerin ne zaman yapılacağıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. ‘Seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda son sözün Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) olduğunu’ kaydeden Kalın, "Cumhurbaşkanı bu kararı kendi başına alamaz. Meclis'in bir karar görüş bildirmesi gerek. Ama günün sonunda Yüksek Seçim Kurulu etkilenen 10 şehirde seçim olup olmayacağına karar verecek" dedi.





2 milyondan fazla kişinin deprem bölgesinden ayrıldığını aktaran Kalın, "Gittikleri yerde nasıl oy verecekler gibi teknik sorunlar var. Ancak eğilim, önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça vaktinde, mayısta yapılması yönünde" ifadelerini kullandı.