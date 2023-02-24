Samanyolu Haber /Gündem / Ekşi Sözlük’ü kapatan ‘süper’ hakim: Beş dakikada bir karar veriyor /24 Şubat 2023 11:48

Ekşi Sözlük’ü kapatan ‘süper’ hakim: Beş dakikada bir karar veriyor

Ekşi Sözlük’ü kapatan ‘süper’ hakimin, her beş dakikada bir karar aldığı ortaya çıktı. Ekşi Sözlük kararı, hakimin aynı gün içindeki 96’ncı kararı olmuş.

SHABER3.COM

Günde on binlerce kişinin ziyaret ettiği Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonra da kapatılmıştı. Günler sonra BTK’yla görüşebilen Ekşi Sözlük yöneticilerine kapatmaya ilişkin herhangi bir içerik dayanak gösterilmemişti.

Bilişim hukuku uzmanı ve siber haklar aktivisti Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Ekşi Sözlük’ü kapatan hakimin 24 saat içinde 96 karar aldığını yazdı. Akdeniz’e göre 24 saat içindeki 96’ncı karar Ekşi Sözlük’ü kapatmak oldu.

Hukukçu Kerem Altıparmak’sa aynı hakimin 39 iş gününde 1532 karar verdiğini belirtti. Hakim, 95 karar verdiği günlerde her beş dakikada bir ‘karar’ açıklamış oluyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekşi Sözlük’ü kapatan ‘süper’ hakim: Beş dakikada... Sonraki Haber >>

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Trabzonspor maçında 'Tayyip Erdoğan İstifa' pankartı açtılar

Belediye Başkanı isyan etti: Vallahi yeter bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Belediye Başkanı isyan etti: Vallahi yeter bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

Biden uçak merdiveninde fena tökezledi

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

'Sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz'

Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?

Depremzedenin Erdoğan'a isyanı: Hani devlet büyüktü, dünya lideriydi, nerede?

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Vahim iddia

Vahim iddia

Kanadalı şarkıcı, milli marşın sözlerini değiştirdi, tartışma büyüyor

Kanadalı şarkıcı, milli marşın sözlerini değiştirdi, tartışma büyüyor

Depremde ölen ailesi için kefen vermediler: İneklerin yem torbasına koyup gömdü

Depremde ölen ailesi için kefen vermediler: İneklerin yem torbasına koyup gömdü

Belediye Meclisi'nde büyük rezalet

Belediye Meclisi'nde büyük rezalet
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:59:51