Samanyolu Haber /Gündem / AKP-HDP görüşmesine ilk yorum: 'Açılımcılar kumpanyası yeniden başlıyor' /09 Kasım 2022 14:18

AKP-HDP görüşmesine ilk yorum: 'Açılımcılar kumpanyası yeniden başlıyor'

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akşener, AKP heyetinin HDP'ye yönelik ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "'Açılımcılar kumpanyası' yeniden seyircisiyle buluşuyor" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, AKP heyetinin TBMM'de HDP'yi ziyaret etmesine ilişkin ilk kez konuştu. Akşener, "'Açılımcılar kumpanyası' yeniden seyircisiyle buluşuyor! Kumpanyacılar en sonunda merdiven altlarında yürüttükleri sufle çalışmasını bırakıp kamuoyuna resim verme aşamasına geldiler. Kumpanya afişi ve basın bülteni, şöyle olmalı: 'Cumhuriyete karşı, el ele, omuz omuza'" dedi.

Akşener'in konuyla ilgili sözleri şöyle: 

AKP-HDP GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ İLK YORUM
"Beklenen nihayet gerçekleşti! 'Açılımcılar kumpanyası' yeniden seyircisiyle buluşuyor! Kumpanyacılar en sonunda merdiven altlarında yürüttükler sufle çalışmasını bırakıp kamuoyuna resim verme aşamasına geldiler. Kumpanya afişi ve basın bülteni, şöyle olmalı: “Cumhuriyete karşı, el ele, omuz omuza…” 

“Yüz yıllık yıkım süreci olan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı anayasa değişikliği kisvesiyle sokulacak yeni çomaklar kaşınacak yaralar ve verilecek yeni hasarların büyük tiyatrosuna, hepiniz hoş geldiniz.” “Başı sıkışınca, ‘vesayet’ diyenlerle, başı sıkışınca, ‘demokrasi’ diyenler, yine bir arada.” “Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; ‘Açılımcılar kumpanyası!' Zaten hiç ayrılmadılar ki… Zaten hiç küsmediler ki… Çünkü onlar birbirine kalple bağlı, ruhla bağlı, zihinle bağlı. Dahası onlar birbirine omerta yasalarıyla bağlı. Onlar birbirine, uzattıkları kırmızı karanfillerle bağlı… Evet, belli ki, 'Açılımcılar kumpanyası' yeniden seyircisiyle buluşuyor. Ak Parti ve HDP milletvekilleri, Sayın Erdoğan’ın direktifleriyle başlayan, anayasa yapım süreci için, bir araya gelip oldukça mutlu, neşeli ve sevinçli, bir görüntü vermişler. Ne diyelim, Allah bozmasın.
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