AKP, HDP ile yine aynı karede

İlk önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü parti grubunda, “Hak verilmez alınır” sözüne inandıklarını ve başörtüsü hakkını kadınlara iade ettiklerini kaydetti.



Erdoğan, “Arkadaşlarımız, hazırlıklarını tamamladığımız Anayasa değişikliği teklifimizi, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ve Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partilerle görüşmeye başlıyorlar. İnşallah bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacağız. Bu teklifin, başörtüsü meselesini bir daha açılmamak üzere gündemden çıkarması yanında muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum. Teklif görüşmeleri başlayınca; kimin demokrasiden, özgürlüklerden ve aileden, kimin de faşizmden ve sapkınlıktan yana olduğu görülecektir. Bizim beklentimiz; siyasi görüşü ve partisi ne olursa olsun milletimizin iradesini temsilen Meclis'te bulunan her milletvekilinin ben inanıyorum ki bu teklifi destekleyeceğidir” dedi.



Ardından Bozdağ ve Elitaş’ın başkanlığındaki AKP heyeti, bugün TBMM’deki siyasi parti gruplarına iki maddelik anayasa değişikliği teklifi hazırlığına ilişkin bilgilendirme ziyaretlerinde bulundu. Bu ziyaretlerde partilere bu iki maddelik teklif hazırlığına ilişkin bilgi verildi.



CHP’nin Anayasa düzeyinde değişikliğe ihtiyaç olmadığını açıkladığı teklifine ilişkin HDP ve İyi Parti ise, değerlendirme yapıldıktan sonra açıklamada bulunma kararı aldı. AKP’nin iktidar ortağı MHP ise, teklifi destekleyeceğini yineledi.



AKP tarafı, bugünkü görüşmeler sonrasında partilerce yanıt verilmesini bekleyeceklerini işaret ederek, anayasa değişikliği teklifini TBMM’ye sunma takvimini ise gelecek Pazartesi günü (7 Kasım) olarak açıkladı.



Erdoğan’ın hazırlattığı teklifte, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Ekim Pazartesi günü “başörtüsü kullanımına güvence sağlanması” yönündeki açıklaması ve CHP’nin tek maddelik yasa değişikliği teklifine karşılık kamusal alanda başörtüsü kullanımı meselesi yer alıyor.



Ancak Erdoğan’ın CHP’yle polemiği kapsamında başörtüsüne güvence sağlama gerekçesiyle yasa yerine Anayasa değişikliği hamlesinde, “aile fıtratı” olarak ifade ettiği LGBTİ bireyleri hedef alan yaklaşımı da söz konusu. Teklifte Anayasa düzeyinde evlilik kurumu için kadın-erkek birlikteliği tanımı yapılacağı vurgulanıyor.



HDP’ye kapatma davası sürecinde ilk ziyaret



Anayasa Mahkemesi’nin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in hazırladığı iddianameyi 21 Haziran 2021’de kabul etmesiyle resmen başlayan HDP hakkındaki kapatma davası sürecinde bugün ilk kez AKP’den bu partiye resmi ziyaret yapılmış oldu.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın başkanlığındaki AKP heyeti, HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay ile görüştü.



AKP, son olarak “Türkiye Yüzyılı” programına da davet etmediği HDP’ye siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programında da yer vermiyordu.