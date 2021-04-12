AKP idari kararla emekli askerlerin rütbesini sökecek

104 emekli amiralin Montrö ve ‘sarıklı-cübbeli general’ konularını da içeren bildirisiyle ilgili soruşturma sürerken, AKP yeni yasal düzenlemeler için harekete geçti. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz çarşamba günü yapılan toplantıda söz konusu yasal düzenlemelerin tartışıldığı ileri sürüldü. Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanları ile bazı AKP yöneticilerinin katıldığı toplantıda, emekli amirallerin hazırladığı bildiriye karşı yaptırımların yanı sıra, gündeme gelebilecek idari düzenlemelerin de masaya yatırıldığı belirtildi.







EMEKLİ OLMUŞ ASKERLER İÇİN DE DİSİPLİN YOLU





İktidara yakın Yeni Şafak’ın aktardığına göre, AKP’nin, yasa değişikliği gerektiren bazı düzenlemeler üzerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Bu kapsamda; emekli askerlerin belli suçlar yönünden muvazzaf askerler gibi disiplin soruşturmalarına tabi tutulabilmeleri için bazı düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Yine üzerinde çalışılan konulardan biri de emekli askerlerin rütbelerinin sökülmesi. Mevcut uygulamada emekli askerlerin rütbeleri kesinleşmiş yargı kararı uyarınca sökülebiliyor. Bunun yerine emekli askerlerin rütbelerinin idari kararla sökülüp sökülemeyeceğine ilişkin incelemenin devam ettiği kaydedildi.





EMEKLİ ASKERLERE ‘İDARİ YAPTIRIM’ FORMÜLÜ





Bildiride imzası bulunan emekli amirallerin faydalandığı haklardan yola çıkan AKP, daha önce lojman, makam arabası ve koruma gibi haklardan yararlananların bu haklarının iptal edildiği açıklanmıştı. Ancak söz konusu emekli amiraller rütbeleri sökülmediği için, orduevleri ve askeri tesislerde kendilerine sağlanan haklardan yararlanmaya, TSK’ya ait bazı kurum ve kuruluşlara giriş-çıkış sağlamaya devam ettiği ileri sürüldü. Tüm bu haklarla ilgili amirallere uygulanacak idari yaptırımların neler olabileceği konusunda da çalışmalar sürdürüldüğü aktarıldı.





ORDUEVİNDE OFİS AÇAMAYACAKLAR





104 amiralin arasında da eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Eşref Uğur Yiğit, Murat Bilgel ve Bülent Bostanoğlu bulunuyordu. Emekli 3 Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın orduevlerinde çalışma ofisi açma haklarının iptal edilmesi de gündeme geldiği alınan kulis bilgileri arasında. Erdoğan’ın “Titiz bir çalışma yapın” talimatı verdiği öğrenilirken; idari yaptırımların çerçevesinin önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıda kararlaştırılması bekleniyor.