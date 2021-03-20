Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif bulundu: Gelenek ve görenek /20 Mart 2021 11:03

İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif bulundu: Gelenek ve görenek

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alınmasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan farklı bir yorum geldi. Karara destek veren Oktay "Çareyi dışarılarda aramaya gerek yoktur, çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olan Türkiye’nin Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilme kararını yorumladı. Oktay’a göre kadınlara sunulan çare, gelenek ve görenekler.

Oktay çekilme kararını yorumlarken, “Çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur” dedi.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Oktay, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
 
“Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur.”
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