İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif bulundu: Gelenek ve görenek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olan Türkiye’nin Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilme kararını yorumladı. Oktay’a göre kadınlara sunulan çare, gelenek ve görenekler.







Oktay çekilme kararını yorumlarken, “Çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur” dedi.





Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Oktay, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:





“Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur.”