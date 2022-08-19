AKP, Umre'ye götürecek 'yandaş Alevi dedelerini' arıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, iktidar partisiyle ilgili son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili birtakım sorular yöneltti.



İlk olarak AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK) hedef aldığını hatırlatan Pehlivan, şöyle devam etti:



"(...) Eski yazarı olan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun rolü nedir o manşette? Gölge ekonomi yönetimi olma hevesindeki Saray danışmanları böylelikle Nureddin Nebati’ye diş mi gösteriyor?



Sahi, AKP hangi Alevi dedelerini Kerbela’ya ve umreye götürecek? Aralık ayında planlanan gezide olmak isteyenlere İçişleri Bakanlığı nasıl bir mülakat yapıyor? Programa katılan 'dedeler' arasında Alevilikle ilgisi olmayanların varlığı doğru mu?