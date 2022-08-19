Samanyolu Haber /Politika / AKP, Umre'ye götürecek 'yandaş Alevi dedelerini' arıyor /19 Ağustos 2022 10:35

AKP, Umre'ye götürecek 'yandaş Alevi dedelerini' arıyor

Gazeteci Barış Pehlivan, iktidar partisinin 'Alevi açılımıyla' ilgili son detayları okurlarıyla paylaştı: "Aralık ayında planlanan gezide olmak isteyenlere İçişleri Bakanlığı nasıl bir mülakat yapıyor?"

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, iktidar partisiyle ilgili son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili birtakım sorular yöneltti.

İlk olarak AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK) hedef aldığını hatırlatan Pehlivan, şöyle devam etti:

"(...) Eski yazarı olan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun rolü nedir o manşette? Gölge ekonomi yönetimi olma hevesindeki Saray danışmanları böylelikle Nureddin Nebati’ye diş mi gösteriyor?

Sahi, AKP hangi Alevi dedelerini Kerbela’ya ve umreye götürecek? Aralık ayında planlanan gezide olmak isteyenlere İçişleri Bakanlığı nasıl bir mülakat yapıyor? Programa katılan 'dedeler' arasında Alevilikle ilgisi olmayanların varlığı doğru mu?
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