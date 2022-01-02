AKP köprü zammında sağ gösterip sol vurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Ocak’tan itibaren köprü ücretlerine zam yapıldı. İstanbul’daki iki köprüde her iki yönde geçiş ücretli oldu.







Bakanlıktan yapılan açıklamada, ”15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir” denildi.





Geçtiğimiz yıl köprü geçiş ücreti yüzde 26 zamlanmış 10.5 liradan 13,25 liraya yükseltilmişti. 2022 yılı itibariyle geçiş ücreti tek yön değil çift yönlü olacak ve araç sahipleri toplam 16,50 lira ödeyecek.