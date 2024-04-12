Samanyolu Haber /Gündem / AKP kulislerinde 'tokat' konuşuluyor! /12 Nisan 2024 15:22

AKP kulislerinde 'tokat' konuşuluyor!

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, yerel seçim sonrası AKP'de konuşulanları aktardı. AKP'deki son durumu da aktaran Babacan, partide birbirinden hoşlanmayanların grupların varlığına ve partinin eski ruhuna döneceğine inanmayanların çokluğuna dikkat çekti.

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Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, seçim yenilgisi ve sonrasına ilişkin AKP kulislerinde konuşulanları aktardı.

Babacan "Tüm değerlendirmeler, partideki ortak hareket ruhunun yok oluşunu, birbirinin varlığından pek hoşlanmayan çok sayıda gruplaşmanın varlığını gösteriyor. İktidar yandaşlarının atışması da bunun göstergesi" diyerek kulislerde ‘partinin eski reflekslerine dönemeyeceğine’ inananların sayısının fazla olduğunu söylüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'her ortamda derdini anlatmaya çalıştığını' aktaran Babacan, "AKP’lilerin kendisine sorduğu en önemli soru, enflasyonun ne zaman dizginleneceği" diye yazdı.

Seçim yenilgisinin AKP kulislerine nasıl yansıdığıyla ilgili ise Babacan, şunları yazdı:

AKP kurmayları arasında, “Millet bize iyi bir tokat vurdu. Tokadı genel seçimlerde değil, şimdi vurarak, ‘kendini düzelt’ dedi. Seçmenimiz başka bir partiye gitmek yerine sandığa gitmedi. Yeniden Refah Partisi bizden beklediğinden az oy aldı. Onların güçlenmesi geçici.

Kalıcı olmaması bize bağlı. Seçimden sonraki süreç, iyi yönetilmeli. 4 yıllık süre var. Bu dönem bize bir fırsat sunuyor. Dar zamanlar büyük fırsatlar doğurur. Bu dönemi iyi değerlendirirsek seçmenin güvenini yeniden kazanabiliriz” değerlendirmesi yapanlar var. Ancak ilginç olan ‘partinin eski reflekslerine dönemeyeceğine’ inananların sayısının fazla olması…
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