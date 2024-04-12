Rusya, Ukrayna’yı karanlıkta bıraktı









Dün gece boyunca devam eden roket atışları sonucunda Rusya, Ukrayna’nın en büyük elektrik santrallerini ve enerji istasyonlarını vurdu.





Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 50 kilometre güneyindeki Tripilya Elektrik Santrali'ne düzenlenen saldırılar sonucu tesis kullanılamaz hale geldi. Enerji tesisi, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.





Santrali işleten enerji şirketi Centrenergo, santralin Başkent Kiev dahil üç bölgenin en büyük elektrik kaynağı olduğunu açıkladı.

Centrenergo yöneticisi Andriy Hota, santraldeki hasarın "dehşet verici" olduğu dile getirerek, "Trafo, türbinler ve jeneratörler, tamamen tahrip oldu" dedi.





Rusya söz konusu santrali birden çok füzeyle vurdu. Ukraynalı yetkililer ilk saldırının ardından santral personelinin tahliye etti.





Perşembe günü Ukrayna geneline yapılan saldırılarda ise 80'den fazla füze kullanıldı. Hedef alınan noktaların çoğu enerji altyapısına ait tesisler. Centrenergo yöneticisi Hota, şirketin Ukrayna'daki tüm enerji üretiminin yok edildiğini belirtti. Şirket, ülkedeki en büyük elektrik ve gaz tedarikçilerinden birisi.





Füzelerle vurulan Tripilya santrali, Jitomir, Çerkesi ve Kiev bölgelerine elektrik sağlıyordu.

Tripilya santralinin vurulması Ukrayna için yaz aylarında kritik önem taşımasa da, kışın bu durumun büyük bir sorun yaratabileceği belirtiliyor.





Ukrayna'nın batısında iki termik santral daha saldırıların hedefi oldu. DTEK enerji şirketi de Mart'taki saldırılardan sonra tüm enerji üretiminin yüzde 20 kapasiteye düştüğünü kaydetmişti.





Ülkenin Doğu tarafında saldırılardan sonra Harkov metro sistemi bir süreliğine hizmet dışı kaldı. Ancak daha sonradan yeniden faaliyete geçti.





Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin "Ukrayna'nın Rus enerji sahalarına yönelik saldırılarına yanıt vereceğini" söylemişti. Putin, kış aylarında enerji santrallerine "insani nedenlerle saldırmadıklarını" savunmuş, ancak Ukrayna'nın saldırılarına "yanıt vermek zorunda kaldıklarını" söylemişti.