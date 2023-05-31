Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li başkanlar İYİ Parti’li müşahidi hastanelik etti /31 Mayıs 2023 20:05

AKP’li başkanlar İYİ Parti’li müşahidi hastanelik etti

Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde İYİ Partili sandık müşahidi Metin Şahin, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy sayımının ardından evine gitmek üzereyken AKP’li Yalıhüyük İlçe Belediye Başkanı Hasan Koçer ve AKP Yalıhüyük İlçe Başkanı Yusuf Pişkin’in aralarında bulunduğu 10 kişinin saldırısına uğradı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanılan okulda müşahit olarak görev yapan İYİ Parti üyesi Metin Şahin, oyların sayımının ardından evine doğru gitmek üzereyken aralarında AKP'li Yalıhüyük İlçe Belediye Başkanı Hasan Koçer ve AKP Yalıhüyük İlçe Başkanı Yusuf Pişkin'in aralarında bulunduğu 10 kişinin saldırısına uğradı.

Saldırının ardından yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluşan Şahin, darp raporu alarak saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

“OY SAYIMI SIRASINDA DA SALDIRMAYA ÇALIŞTI”

Oyların sayıldığı sırada da AKP'li Belediye Başkanı Hasan Koçer'in kendisine saldırmaya çalıştığını belirten Metin Şahin, yaşananları şöyle anlattı:

“Oy kullanılan okulda müşahit olarak görev yapıyordum. Sayım esnasında AKP Belediye Başkanı Hasan Koçer,  bana iki kere saldırmaya çalıştı. Sayım yapıldıktan sonra ilçe çarşısındaki bir kahvehanede oturup çay içtim.

Daha sonra eve gitmek üzere arabama bindim. Belediye Başkanı Hasan Koçer, AKP  İlçe Başkanı Yusuf Pişkin ve damadı Ahmet Kıyak yalnız olduğumu öğrenmiş.

Arabama bindiğim sırada beraberinde geldikleri 7-8 kişiyle birlikte küfür ederek beni arabanın içinde darp etmeye başladılar.

Gözümde, vücudumunum çeşitli yerlerinde darp oluştuğu için hastaneye gittim ve rapor aldım. Saldırganların hepsi hakkında şikayetçi oldum.”

BELEDİYEYİ AKRABALARIYLA DOLDURMUŞTU

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Konya'nın Yalıhüyük Belediye Başkanlığını kazanan Hasan Koçer, belediyeyi kızının ve oğlunun yanı sıra akrabalarıyla doldurmasıyla gündeme gelmişti. Yakınlarını işe alan Hasan Koçer, kendisini “Burada herkes birbiriyle akraba” sözleriyle savunmuştu.
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