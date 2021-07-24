Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li belediye çöpleri ormana dökerken böyle yakalandı /24 Temmuz 2021 18:06

AKP’li belediye çöpleri ormana dökerken böyle yakalandı

Samsun'un AKP’li 19 Mayıs Belediyesi'nin ormanlık alana çöp dökerek üstünü kapattığı iddia edildi. Bir vatandaş belediye ekiplerini suçüstü yakalayıp görüntülerken, belediye CİMER'e şikayet edildi.

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19 Mayıs İlçe belediyesi kent merkezinden toplanan çöpleri Engiz mahallesinde vatandaşların mera olarak kullandıkları alan içindeki ormanlık içine döktüğü ileri sürüldü.

Bölge halkı kokudan rahatsız olurken çevreyi kirlettiği gerekçesiyle belediyeyi CİMER'e şikayet edildi.


SUÇÜSTÜ YALALANDILAR

Vatandaşlara ait bal kovanlarının da bulunduğu ormanlık alanda vahşi depolama yapan belediye suçüstü yakalandı.

Belediyeye ait çöp kamyonu plastik, metal ve evsel atıkları alana boşaltması ve iş makinesiyle üstlerinin kapatılması kamera ile tespit edildi.

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait ve elektrik üretilen Katı Atık Düzenli Depolama tesisleri bulunmasına rağmen ilçe belediyesinin çöpleri ormana dökmesi tepki çekti.
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