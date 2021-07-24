Eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın tweeti ortalığı karıştırdı: Erdoğan'ı mı kast etti?

61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı son paylaşımı dikkat çekti.
Aynı zamanda Trabzon Eski Milletvekili Erdoğan Bayraktar, dün öğlen saatlerinde Rus yazar Maksim Gorki’nin “Ne kadar az bilirsen o kadar iyi uyursun.” sözlerini içeren Twitter paylaşımı, geçtiğimiz gün bayramlaşma programında konuşurken uyuyakalan Erdoğan'ı hedef aldığı yorumlarına neden oldu.
“NE KADAR AZ BİLİRSEN O KADAR İYİ UYURSUN”
Erdoğan Bayraktar, paylaşımı şöyle:
“Ne kadar az bilirsen o kadar iyi uyursun.’ der Gorki:
İzahını Sartre yapar; ‘Uyursan gece biter, uyuyamazsan sen.’
Son noktayı Freud koyar: ‘Çok uyumak kaçmaktır, uyuyamamaksa yakalanmak.”
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I MI KASTETTİ
Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’ın mesajının ardından bazı sosyal medya kullanıcılarından tepkiler geldi.
Bayraktar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uykulu olduğu videoya gönderme yaptığı idda edildi.
ERDOĞAN, BAYRAMLAŞMA UYUKLADI
İki günlük KKTC programından dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarına hitaben video konferans aracılığıyla bayramlaşma konuşmasında uyuklaması dikkat çekmişti. Görüntülerde, Erdoğan'ın konuşmasının bazı anlarında kelimeleri telaffuz etmekte zorlandığı ve uykusuz olduğu anlaşılmıştı.