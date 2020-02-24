AKP’li belediye hayvanları satışa çıkardı

Hayvanat bahçesindeki 14 keçi, 11 koyun, 1 manda, 1 deve, 1 inek ve 2 atın açık artırma usulüyle satılacağı duyuruldu.Isparta’nın AKP’li Eğirdir ilçe Belediyesi hayvanat bahçesinde bulunan 29 hayvanı ihale yoluyla satışa çıkarttı.







Bir süredir çalışanların maaşlarını ödeyemeyen belediye bu yolla işçi maaşlarını ödeyeceği iddia edildi.Eğridir Belediyesi, “Hayvanların masraflarını karşılamakta güçlük çekildiği” açıklaması yaptı.Açıklamada hayvan satışına karşı talebin yüksek olduğu, henüz satış yapılmadığını belirtildi. Hayvanların açık artırma usulüyle satılacağı duyuruldu.