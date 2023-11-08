AKP’li belediyede darp edilen zabıtalar, amirlerini şikayet edince görevden alındı

Sözcü'de yer alan habere göre AKP’li Üsküdar Belediyesi'nde görevli zabıta müdür yardımcısının 15 Ekim'de iki zabıta memurunu makamına çağırarak bağırdığı ve ardından video kaydını kapatması için zabıta memuruna müdahalede bulunduğu anlar kayda alındı. Zabıta personeli olayın ardından zabıta müdür yardımcısı hakkında Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi’ne giderek şikayette bulundu. Şikayette bulunan iki zabıta personeli görevden uzaklaştırıldı.



“BENİ DUVARA İTMİŞTİ”



İ.M.K. verdiği ifadede “Benim amir odasında kameramın açık olmasının sebebi, daha önce de amir odasına gittiğimde İ.K.'nin beni odasında ‘Neden verdiğimiz görevleri yapmıyorsun’ diyerek beni tutarak duvara itmişti. Ben de yine aynı şeylerin yaşanacağı ve kanıtlamakta zorluk yaşamayacağımı düşünerek kameramı kapatmadım. Bana görevimi yapma hususunda telkinde bulunulduğu için ben de kameram açık olarak bugün olay yerinde bulundum. Bugün İ.K.'nin, bize yüksek sesle bağırarak ve üzerimize yürüyüp odaya kapatarak korkuttuğu ve F.B.'nin de bu olay esnasında kapıda durarak çıkışımızı engellemesinden ötürü ilgili şahıslardan davacı ve şikayetçiyim. Ayrıca bana İ.K. bacağıma vurmak, kolumdan sıkmak ve itekleme suretiyle darpta bulunmuş, elimdeki kamerayı da benden zorla almaya çalışmıştır. Bundan dolayı ilgili şahıstan ayrıca şikayetçiyim” dedi.



ANONS SESİNİ DUYMADIKLARINI SÖYLEDİ



Zabıta memuru M.A. da ifadesinde, “15 Ekim'de İ.M.K. isimli mesai arkadaşımla birlikte belediye önü diye tabir edilen sınırları belli olmayan alan içinde yaya olarak görevimizi ifa etmekteyken zabıta müdürü ve yardımcıları bizim görev yaptığımız alandan geçmiştir. Ancak müdürlerimiz bizi görev yerimizde başkanlığımıza nikah için gelen misafirleri nikah alanına yönlendirmekte olduğumuzdan ötürü görememişlerdir. Bu nedenle telsizimize zabıta müdürümüz anons geçmiştir. Bizler de anons sesinin cızırtılı gelmesinden dolayı mesai arkadaşım anlamadı ve cevap vermedik” şeklinde konuştu.



AMİRLERİN ÇAĞIRDIĞINI BELİRTTİ



Başka bir zabıta memurunun müdürün anons geçtiğini söylemesi üzerine İ.M.K.'nin cevap verdiğini anlatan M.A., “Zabıta komiseri beni aradı. Bana ‘kardeşim sizin oradan Zabıta Müdürleri geçmiş ve sizi görememişler, bana bundan sebep tutanak tutmamı söylediler, kardeşim rapor tutuyorum haberin olsun' diyerek telefonu kapattı. Biz de duruma şaşırarak görev yerimizde değil miyiz acaba diye Üsküdar Belediyesine ait Başkanlık yazan tabelanın altına giderek görevimize devam ettik. Sonrasında belediye başkanı makam aracıyla yanımıza geldi. Kendisi trafik nedeniyle özel kalemine ‘zabıtalar neden trafiği yönlendirmiyor uyaralım' diye talimatta bulunmuş. Bundan sebeple amirlerimize konu tebliğ edilmiş onlar da bizleri yanına çağırmıştır” şeklinde beyan verdi.



BAĞIRMAYA BAŞLADIĞINI ANLATTI



Amirlerin çağırdıkları odaya gittiğimizde amirlerimizden biri ‘neden görevinizi yapmıyorsunuz bu sizin göreviniz yapacaksınız yolun ortasında duracaksınız trafiği yönlendireceksiniz' dediğini, kendisinin ise durumu anlattığını söyleyen M.A., “Fakat bize söylenen görevler zabıta yönetmeliğinde açık olarak bulunmaz bu şekilde işimiz olmayan bir görevi bize dayatmaya çalışmıştır. Bizler bunu kendisine söylediğimizde bize bağırmaya başladı. Bu süreç bu konu üzerinde sözlü konuşma olarak devam etti” dedi.



M.A. “İ.M.K.'nin elimde açık şekilde duran kamerayı bağırdığını ve odanın kapısını kapattığını anlatarak, İ.M.K.'nın elinde bulunan kamerayı almak için eline uzandı ve diğer eliyle de arkadasımın kolunu sıkarak itti. Diğer zabıta amiri bunlar yaşanırken odadan çıkmamamız için kapıyı tutarak engel oldu. Ben de kendi telefonumla şahsa video kaydı aldığımı söyleyip kayda başladım” ifadelerini kullandı.



Skandal görüntüleri avukat Onur Cingil, sosyal medya hesabından paylaştı.