Samanyolu Haber /Politika / AKP’li belediyeden 'Süleyman Soylu Kültür Merkezi' /06 Aralık 2023 09:34

AKP’li belediyeden 'Süleyman Soylu Kültür Merkezi'

AKP'li Belediye, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adına kültür merkezi açıyor.

SHABER3.COM

AKP’li Düzce Belediyesi temeli atıldığında adı “Roman Kültür Evi” olan merkezin ismini “Süleyman Soylu Kültür Merkezi” olarak değiştirdi.

AKP’li Düzce Belediyesi Ağa Mahallesi’nde temelini attığı kültür merkezine eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adını verecek. Sözcü’de yer alan habere göre, belediye, ‘Süleyman Soylu Kültür Merkezi’ için 3 milyon 689 bin lira harcayacak. Soylu’nun bakan olduğu dönemde de bu merkez için 4 milyon lira ödenek çıkarılmıştı. Böylelikle merkezin maliyeti 8 milyon liraya yaklaşacak. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, temeli atıldığında adı “Roman Kültür Evi” olan merkezin isminin “Süleyman Soylu Kültür Merkezi’” olarak değiştirileceğini açıkladı.

Başkan Faruk Özlü, Soylu’nun bakanlık döneminde kültür evinin yapımı için 4 Milyon TL ödenek gönderdiğini belirtti, “Bizim de şükran borçlu olduğumuz kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Sayın Bakanımız kabul etmedi ama buranın adını Roman kardeşlerimiz de istediği için Süleyman Soylu Kültür Evi yaptık. İsmi Roman kardeşlerimiz verdi’’ dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP’li belediyeden 'Süleyman Soylu Kültür Merkezi' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:56:01