Samanyolu Haber /Gündem / Kırmızı bültenle aranan bir suç örgütü lideri daha İstanbul'da yakalandı /06 Aralık 2023 09:32

Kırmızı bültenle aranan bir suç örgütü lideri daha İstanbul'da yakalandı

Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun Monaghan'ın İstanbul’da yapılan “KAFES -16” operasyonuyla yakalandığı açıklandı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Interpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan "KAFES -16" operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Silahlı Yaralama' ve 'Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma' suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan’ın İstanbul Fatih’te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır.

Shaun Monaghan’ın elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere’de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, Yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.

Shaun Monaghan, 25.10.2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 04.12.2023 günü hakkındaki Kırmızı Bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde 05.12.2023 tarihinde Fatih’te bir otelde yapılan KAFES-16 operasyonuyla yakalanmıştır.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kırmızı bültenle aranan bir suç örgütü lideri daha... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:57:10