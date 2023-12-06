İYİ Parti'ye sunulan harita ortaya çıktı

İkincisi “CHP-İYİ Parti ittifakı yapılarak seçime girilirse ne olur”a yanıt veriyor. Bu haritaya göre; İYİ Parti yedi il, 55-85 ilçede, CHP 18 il 189 ilçede, AKP-MHP 46 il 620 ilçede, HEDEP 10 il 80 ilçede belediye başkanlığı kazanıyor. Toplamda CHP-İYİ Parti 25 il ve 260’a yakın ilçede ipi göğüslüyor.









31 Mart yerel seçimlerine adım adım gidilirken İYİ Parti, CHP ile işbirliği ihtimaline kapıyı kapattı. Hem kamuoyunda hem de tabanda işbirliği beklentisi varken İYİ Parti'nin kapıyı kapatması ise gündem oldu. Öte yandan İYİ Parti GİK toplantısı öncesi Başkanlık Divanı üyelerinden hukukçu Ahmet Zeki Üçok bir sunum yaptı. Üçok, söz konusu sunumda işbirliği olursa/olmazsa çerçevesinde 31 Mart yerel seçim sonuçlarını analiz etti.Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Üçok'un hazırladığı “31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Olası Sonuç Senaryoları Analizi” sunumunu aktardı.Erkin'in aktardığı çalışmada “kazanılan il ve ilçeler, kazanılabilecek il ve ilçeler, CHP’nin kaybedeceği il ve ilçeler, CHP’nin tek başına kazanabileceği iller, yerel seçim olası senaryoları, İYİ Parti ve CHP ittifakı olmadan Türkiye haritası, İYİ Parti ve CHP ittifakı yapılarak Türkiye haritası, görüş/değerlendirmeler” yer aldı.Erkin, ilgili çalışmada iki haritaya dikkati çekti. İlki “CHP-İYİ Parti ittifakı olmadan seçime girilirse ne olur”a yanıt veriyor. Bu haritaya göre; İYİ Parti bir ilçede, CHP dört il ve 131 ilçede, AKP-MHP ittifakı 67 il 762 ilçede, HEDEP de 10 il 80 ilçede belediye başkanlığı kazanıyor.