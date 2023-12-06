İYİ Parti'ye sunulan harita ortaya çıktı

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Üçok'un hazırladığı “31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Olası Sonuç Senaryoları Analizi” sunumunu aktardı.
Erkin'in aktardığı çalışmada “kazanılan il ve ilçeler, kazanılabilecek il ve ilçeler, CHP’nin kaybedeceği il ve ilçeler, CHP’nin tek başına kazanabileceği iller, yerel seçim olası senaryoları, İYİ Parti ve CHP ittifakı olmadan Türkiye haritası, İYİ Parti ve CHP ittifakı yapılarak Türkiye haritası, görüş/değerlendirmeler” yer aldı.
Erkin, ilgili çalışmada iki haritaya dikkati çekti. İlki “CHP-İYİ Parti ittifakı olmadan seçime girilirse ne olur”a yanıt veriyor. Bu haritaya göre; İYİ Parti bir ilçede, CHP dört il ve 131 ilçede, AKP-MHP ittifakı 67 il 762 ilçede, HEDEP de 10 il 80 ilçede belediye başkanlığı kazanıyor.
İkincisi “CHP-İYİ Parti ittifakı yapılarak seçime girilirse ne olur”a yanıt veriyor. Bu haritaya göre; İYİ Parti yedi il, 55-85 ilçede, CHP 18 il 189 ilçede, AKP-MHP 46 il 620 ilçede, HEDEP 10 il 80 ilçede belediye başkanlığı kazanıyor. Toplamda CHP-İYİ Parti 25 il ve 260’a yakın ilçede ipi göğüslüyor.