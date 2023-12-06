Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Cenin Mülteci Kampı’nı bastı, çok sayıda gözaltı var /06 Aralık 2023 09:40

İsrail, Cenin Mülteci Kampı’nı bastı, çok sayıda gözaltı var

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından başlayan çatışmalar devam ederken İsrail, 40’tan fazla askeri araç ve buldozerle Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi. Baskında, en az 13 Filistinli gözaltına alındı. Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bugüne dek öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk ve 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi. İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

SHABER3.COM

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskında aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu 7 kişiyi yaraladı, en az 13 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu 40’tan fazla askeri araç ve buldozerle Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Çok sayıda Filistinlinin evine baskın yapan İsrail güçlerinin ateş açması ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralanan kadının durumunun ağır olduğu, çocuğun gerçek mermiyle bacağından vurulduğu belirtildi.

İsrail güçleri, düzenlediği baskında en az 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı’nda Selim Ebu Avad’ın evine roketle saldırması sonucu evde çıkan yangında ciddi hasar oluştu.

Kamptaki es-Semran Mahallesi'nde de İsrail güçlerinin saldırısı sonucu Osman Ebu Katne’nin evinde de yangın çıktı.

Cenin’deki Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı’nda bir hastayı nakletmek isteyen sağlık ekiplerini darbettiği bildirildi.

Cenin Devlet Hastanesi ile İbni Sina Hastanesini kuşatan İsrail askerleri, ambulansları arayarak sağlık ekiplerinin çalışmasını engelledi.

İsrail ordusuna ait buldozerler kampın çevresindeki sokak ve caddelerde altyapıya ciddi zarar verdi ve bölge sakinlerinin araçlarını tahrip etti.

Hayfa Caddesi'nde bir fırına baskın düzenleyen İsrail güçleri, işletmede arama yaptı ve güvenlik kamerası kayıtlarını sildi.

Yaklaşık 9 saat süren İsrail baskını nedeniyle Cenin'deki Arap Amerikan Üniversitesi öğrencileri evlerine dönemedi. Üniversite yönetimi öğrencilerin bir kısmına kalacak yer sağlarken diğer bir kısmı ise civardaki yakınlarının evlerine yöneldi.

İsrail güçlerinin Cenin kentinde elektrik trafolarını hedef alması nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintileri yaşandı.

Öte yandan, Hamas’a bağlı El-Aksa televizyonunun haberinde, Cenin’deki Kassam Tugayları ile baskın düzenleyen İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve İsrail ordusuna ait bir askeri aracın patlayıcılarla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na 15’ten fazla baskın düzenledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail, Cenin Mülteci Kampı’nı bastı, çok sayıda... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:56:51